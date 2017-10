Triberg "Triberg hat Zukunft"

Belebung der Unterstadt

"Das zentrale Thema der nächsten Amtsperiode wird die Belebung der Unterstadt, vom Marktplatz bis hinunter zum Lidl, sein", sagt Strobel. Er will Triberg und die Ortsteile Nußbach und Gremmelsbach stärken. Ein weiteres Ziel ist die Belebung auf dem neuen Edeka-Markt. Der Verbrauchermarkt wird derzeit auf dem Gelände der Bauherrengemeinschaft der Triberg Entwicklungs AG (ehemals EWT), der auch die Parkgarage gehört, und der Brimo GmbH (Bruder Immobilien GmbH) gebaut. Der Markt gehört später der Brimo GmbH und was auf ihn drauf kommt, der Triberg Entwicklungs AG.

"Zentrales Filetstück"

Zur Belebung dieses "zentralen Filetstücks" läuft aktuell ein Ideen- und Investorenwettbewerb. Gegenstand des Wettbewerbs ist die Entwicklung eines detaillierten Ideenkonzepts für Flächen auf dem ehemaligen Bühlerareal. "Wir haben Preise von 15 000, 7500 und 4000 Euro ausgelobt und hoffen auf entsprechendes Feedback", so Strobel.

Zurück zur Unterstadt. Mit der Realisierung des "Triberg Land" habe man einen entscheidenden Sprung getan. Man befinde sich jetzt zwar in der Nachsaison, verzeichne aber bereits Tage mit 400 bis 500 Besuchern. "In der Hauptsaison werden es täglich mindestens doppelt so viele sein, eher mehr", meint Strobel. Es habe oft Diskussionen um den Eintrittsprei in Höhe von 4,50 Euro am Wasserfall gegeben. Seit die Eintrittskarte kombiniert sei, die Gäste nun fünf Euro für beide Attraktionen bezahlen, seien die kritischen Stimmen verstummt.

Seit langem in der Diskussion ist ein neues Feuerwehrgerätehaus in Triberg. Seine Idee, einen Neubau mit Erweiterungsmöglichkeit für Nußbach und Gremmelsbach beim Bauhof mit Kfz-Werkstatt anzusiedeln, kam bei den Feuerwehren allerdings nicht so gut an, räumt Strobel ein. Nußbach wolle eigenständig bleiben, was mit Blick auf die momentan sehr starke Jugendmannschaft verständlich sei und Gremmelsbach brauche aufgrund der langen Anfahrtswege zu den einzelnen Gebäuden "auf alle Fälle ein eigenes Fahrzeug". Und nachdem die Triberger Abteilung einen Neubau am bisherigen Standort wünsche, habe man zwei Architekten mit der Prüfung der Machbarkeit beauftragt. Sie waren vor kurzem vor Ort und werden nun zwei Möglichkeiten überprüfen: einen Neubau am alten Standort oder in dessen Nähe.

Neue Aussegnungshalle

Weiteres, zentrales Thema in den nächsten Jahren soll die Aussegnungshalle auf dem Friedhof sein. Eine Sanierung mache keinen Sinn mehr. Ihre Funktionalität entspreche zudem nicht mehr den heutigen Anforderungen, betont Strobel. Nun gebe es die Überlegung, auf dem Feld A einen Neubau, eine Halle mit einem großen Dach für rund eine Million Euro zu errichten. Das hätte laut Strobel den riesigen Vorteil, dass man später, wenn sie gebaut ist, die alte Halle abreißen und auf der frei werden Fläche 20 bis 40 Parkplatze bauen könne. Zusätzlich solle der Weg zu Feld A verbreitert werden. Gemeinsam mit der Verwaltung wolle er dies dem Gemeinderat in der nächsten Sitzung am 15. November vorschlagen.

Eine weitere Großbaustelle wird laut Strobel das 1935 erbaute Waldsportbad. Das große Becken sei marode, das Kinderbecken habe ab 16 Uhr keine Sonne mehr, solle daher verlegt werden. Der Gemeinderat sei mit der Verwaltung einen Tag lang unterwegs gewesen und habe sich Freibäder angeschaut. "Das in Königsfeld gefiel uns besonders gut", plaudert Strobel aus dem Nähkästchen. Es seien Überlegungen im Gange, eventuell den Eingangsbereich samt Kiosk in die Rohrbacher Straße zu verlegen und die Umkleidekabinen sowie die Technik am bisherigen Standort zu belassen. Das alles sei jedoch noch Zukunftsmusik und würde zwischen vier bis sechs Millionen Euro kosten.

Investitionen in Ortsteile

Auch in die beiden Ortsteile soll weiter investiert werden. In Gremmelsbach werde noch der Dorfplatz gerichtet und Nußbach habe mit Rathaus, Dorfplatz und Kirche bereits ein sehr schönes Ensemble. Das Rathaus/Dorfgemeinschaftshaus müsse noch saniert werden. "Vielleicht mit Mitteln aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum", denkt Strobel laut nach. Auch die Vereine würden stets gefördert. Die Zuschüsse seien erhöht und bei größeren Investitionen die Vereine unterstützt worden. Auch eine offene Jugendarbeit gebe es in Triberg.

In seiner zweiten Amtsperiode seien rund 17 Millionen Eigeninvestitionen seitens der Stadt getätigt worden. Dies für Projekte wie Gewerbegebiet Adelheid, Edeka-Markt, Greifvogelpark, Parkgarage, Parkdecks hinter der Volksbank, Triberg-Land, Schulsanierungen, Ausbau Obertalstraße in Gremmelsbach. An Zuschüssen flossen zirka 7,5 Millionen Euro. In den gesamten 16 Jahren zusammengerechnet seinen insgesamt rund 45 Millionen bei einer Bezuschussung von zirka 20 Millionen Euro investiert worden.

Mehrere Investoren

Auf seine ersten Jahre als Bürgermeister zurückblickend stellt Strobel fest, dass es in Triberg heute "einen gravierenden Unterschied" zu früher gebe: Als er anfing, habe es quasi nur einen Investor, Günther Möckesch gegeben, "der ohne Frage bleibende Verdienste um das Parkhotel Wehrle" habe. Zwischenzeitlich gebe es weitere Investoren, die auf Triberg schauen, hier bereits in Projekte wie Ärztehaus, Drogeriemarkt, Triberg-Land, Greifvogel- und Eulenpark oder Discounter investierten und dies auch weiter tun wollen. Seitens der Stadt würden die Investoren, so gut sie könne, unterstützt.

Schnelles Internet

"Das alles kostet natürlich viel. Unser Schuldenstand hat jedoch, trotz allem, abgenommen", versichert Strobel auf Nachfrage. "Wer bei den heutigen Zinsen keine Schulden macht, ist selbst Schuld." Was dem Bürgermeister noch wichtiger ist: "Die Stadt hat rentierliche Schulden". Man habe ein Vermögen aufgebaut "siehe Parkgarage, Wasserfall und Gewerbepark Adelheid", der im Übrigen nach zehn Jahren schuldenfrei sei.

Investieren werde man in den nächsten Jahren weiterhin in den Tourismus, beispielsweise durch den Bau von Wohnmobilstellplätzen, und 1,6 Millionen Euro ins schnelle Internet, die Zentralversorgung der Gesamtstadt mit Glasfasernetz, in den Umbau des Marktplatzes und den fünften Boulevardabschnitt.

Ein Angebot

"Momentan läuft es sehr gut", resümiert Strobel zufrieden. Auf seine Kritiker angesprochen meint er: "Nur Nullen sind rund. Man kann es nie allen recht machen. Ich unterbreite ein Angebot und hoffe, dass viele zur Wahl gehen und mich wählen werden." Im Übrigen seien aus ehemaligen Gegnern inzwischen maßgebliche Unterstützer geworden, die stolz auf Triberg seien.

Neben der öffentlichen Kandidatenvorstellung der Stadt Triberg am Freitag, 27. Oktober, ab 18.30 Uhr im großen Saal des Kurhauses lädt Strobel die Bürger zur weiteren Diskussion ein am Donnerstag, 2. November, im Sportheim in Nußbach, am Freitag, 3. November, im Feuerwehrraum in Gremmelsbach und am Mittwoch, 8. November, im Gasthaus "Alt Tryberg" in Triberg, jeweils ab 19 Uhr.

