Triberg Triberg erhält 700 000 Euro für Schulsanierung

Triberg (bk). Mit dieser erfreulichen Nachricht wartete am Dienstagabend Landrat Sven Hinterseh auf. Insgesamt fließen 2,2 Millionen Euro aus dem Ausgleichsstock für Investitionen in Gemeinden in den Schwarzwald-Baar-Kreis. Der Verteilungsausschuss für den Ausgleichstock beim Regierungspräsidium Freiburg verteilte über 22 Millionen Euro an finanzschwache Kommunen im Regierungsbezirk Freiburg, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Unter den fünf berücksichtigten Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis befindet sich auch Triberg. Die Wasserfallstadt kann das beantragte Geld gut gebrauchen. Die Modernisierung der Grundschule kostet 2,4 Millionen Euro. Die gewährten Zuschüsse betragen somit die erhofften 1,7 Millionen Euro.