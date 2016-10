Triberg Trauercafé in der Pfarrgemeinde

Die katholische Pfarrgemeinde Maria in der Tanne eröffnet am Samstag, 5. November, ein Trauercafé im Wallfahrtspfarramt. Triberg. Von einem vertrauten Menschen Abschied zu nehmen, ist häufig ein schmerzhafter, das Leben verändernder Prozess. Oft fühlen sich Betroffene in ihrer Trauer einsam.