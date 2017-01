Triberg Traditionskostüm besteht aus 1500 bunten Stoffresten

Das aufwendige Kostüm dieser wertvollen Figur besteht aus etwa 1500 vielfarbigen Stoffresten, die in Schindelform aufgenäht werden. Um den Hals trägt die Hanselefigur eine weiße, gestärkte, Halskrause, während ihr ein Glockengurt mit Schellen um die Schultern hängt.

Zur "Verteidigung" trugen die Hansele ursprünglich eine Schweineblase, "Suu Bloodere", oder einen Narrensäbel. Heute begnügt man sich, die Narrenfigur mit lediglich einer Streckschere auszustatten.

Die holzgeschnitzte Maske, welche früher von dem begnadeten und 2015 verstorbenen Villinger Schemenschnitzers Manfred Merz gefertigt wurde, zeigt in echt närrischer Manier eine weinende und eine lachende Gesichtshälfte. Auf der Haube sitzt ein Fuchsschwanz. Das Hansele steht für den sündenbefleckten Menschen", so die Narrenzunft in der Beschreibung der Triberger Masken auf ihrer Internetseite.