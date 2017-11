Triberg Tippschein verloren

Triberg-Gremmelsbach. Auch dieses Jahr führt der Radfahrerverein Bergradler in Gremmelsbach einen Schwank auf. Es geht um einen Riesenlottogewinn, in Zahlen: 7,5 Millionen Euro. Die glückliche Gewinnerin ist Tante Rosel, aber der Tippschein ist verloren, und ohne den wird kein Geld ausbezahlt. Die Aufregung in der Familie muss man sich vorstellen. Nicht auszudenken, wenn der nicht wieder gefunden wird.