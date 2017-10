Triberg Tierfilm "Maleika" sorgt für Emotionen

Was Maleika alles unternimmt, um ihre Jungen durchzubringen, wird gezeigt. Dramatik pur und große Gefühle bis zu Tränen sind keine Seltenheit.

Respekt vor der Natur

Die Stimme von Max Moor passt perfekt zu dem nach Disney-Art auf drei Ebenen erzählten Film. Barfuss schreibt in seinem Faltblatt zum Film: "Hätte ich ein Drehbuch geschrieben, hätte ich es nicht schöner und dramatischer schreiben können." Der leidenschaftliche Tierfilmer beantwortete nach dem Film noch etliche Fragen der Besucher und erklärte, "Ich darf nie den Respekt vor der Natur verlieren und muss immer auf der Hut sein. Oft konzentriert man sich auf die großen Gefahren und vergisst die kleinen, wie Schlangen oder Skorpione."

Auch während er seine Bücher signierte, war er noch rege im Gespräch mit den Anwesenden.

Einige Frauen gaben offen zu, während des Films Tränen vergossen zu haben, so auch Ursula Rißler aus Schönwald. Sie meinte:“Die Natur ist halt so, damit habe ich gerechnet. Mir hat auch die im Film vorkommende Löwenmutter leid getan, die zwei ihrer Jungen verloren hat.“

Michael Fehrenbach aus Triberg war durch Vorberichte zu diesem Film bestens informiert. Er hatte das Gefühl, sich mittendrin in der Handlung zu befinden.

Eine weitere Besucherin war von der Schnelligkeit der Geparden fasziniert und wie aufmerksam Maleika zu ihren Jungen war. Die Liebe der Mutter zu ihren Jungen war spür- und erlebbar.

Der Film ist für Tierfreunde und Naturliebhaber äußerst empfehlenswert. Er läuft in den Kronenlichtspielen noch am Samstag, 21. Oktober um 17 Uhr und am Sonntag, 22. Oktober um 15 und 17 Uhr. Bei großer Nachfrage zeigen Retzbachs den Film auch noch länger.