Triberg Tiefzins lässt Banken fusionieren

Nachdem die Vertreter beider Banken mit jeweils 100-prozentiger Zustimmung auf den außerordentlichen Vertreterversammlungen im Oktober ihr klares Votum für die Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG abgegeben hatten, geht es nun zügig in die Fusionsumsetzung und damit in die ersten Projektarbeiten, teilt das Kreditinstitut in einer Pressemeldung mit.

Aus beiden Banken bildeten sich Projektteams. Sie befassen sich gezielt mit der Umsetzung der einzelnen Fusionsthemen, lässt der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Triberg, Manfred Kuner, wissen. Durch die Einbindung aller Organisationseinheiten und einer Vielzahl an koordinativen Maßnahmen zur Zusammenführung beider Banken stellten diese Arbeiten, die neben dem Tagesgeschäft zu erledigen sind, eine immense Mehrarbeit für die Bankmitarbeiter dar. Zum 1. Januar 2017 entsteht dann mit der Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG eine neue wirtschaftliche Einheit, wobei der nächste Meilenstein im Mai 2017 die Eintragung der Verschmelzung ins Genossenschaftsregister ist.

Unabhängig hiervon laufen aktuell die Vorarbeiten für die technische Fusion, die voraussichtlich im Mai stattfinden soll. Dabei werden beispielsweise die IT-Systeme beider Banken und die Konten der rund 51 000 Kunden beider Genossenschaftsbanken zusammengeführt, heißt es seitens der Bank. "Über die notwendigen Fusionsschritte werden unsere Kunden natürlich frühzeitig informiert", so der designierte künftige Vorstandsvorsitzende der neuen Bank, Manfred Kuner. Mit 250 Mitarbeitern, 51 000 Kunden und rund 34 000 Mitgliedern sei die neue Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG eine unter den 40 größten Volks- und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg.

Die Bilanzsumme werde sich auf rund 1,1 Milliarden Euro und das betreute Kundenanlagevolumen auf 1,35 Milliarden Euro belaufen. Die Geschäftsführung der Bank liege in den Händen der bisherigen Vorstandsmitglieder Oliver Broghammer, Rainer Engel, Martin Heinzmann und Manfred Kuner.

Das anfangs 19-köpfige Aufsichtsratsgremium setze sich aus zehn Aufsichtsräten aus der bisherigen Volksbank Kinzigtal und neun Aufsichtsräten aus der Volksbank Triberg zusammen, in dessen Präsidialausschuss jeweils drei Mitglieder beider Banken vertreten seien, heißt es.

Für den Aufsichtsratsvorsitz ist wohl Karl-Otto Bonath vorgesehen, als Stellvertreter soll Rudolf Kastner fungieren. "Juristischer Sitz der Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG wird aus steuerlichen Gründen Wolfach werden", erläutert der unter anderem für das Privatkundengeschäft und Baufinanzierung zuständige Vorstand Martin Heinzmann.

Entscheidend sei, dass die Kundennähe über zwei gleichberechtigte Hauptstellen in Wolfach und Triberg sichergestellt werde. Für die Bereiche Risikomanagement und Kreditproduktion sei Vorstandsmitglied Oliver Broghammer verantwortlich, für den Unternehmensservice- und Personalbereich Vorstandsmitglied Rainer Engel.

Auch bei den bisherigen Ansprechpartnern würde sich für die Kunden beider Häuser keine Änderungen ergeben.

Kundennähe soll in Zukunft erhalten bleiben

"Eine Bündelung der Kräfte", so der Vorstandsvorsitzende Manfred Kuner. Kuner werde für das Firmenkundengeschäft der Bank und für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig sein. Die Fusion sei die strategische Antwort auf die Herausforderungen in der Finanzbranche. Die Kundennähe wolle die Bank in Zukunft vollumfänglich erhalten.

Individuelle Angebote und Leistungen wolle die Bank sogar optimieren, so Kuner: "...um künftig ein verlässlicher Partner des Mittelstands und unserer Kunden vor Ort zu bleiben".