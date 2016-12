Triberg Tausende Besucher genießen Auftakt

Triberg. Der fehlende Schnee wurde durch die Kulisse im Kurhaus und auf der Naturbühne wettgemacht. Den Rest besorgten die Künstler, die den Schnee zumindest musikalisch rieseln ließen. Und auch der Anblick von einer Million Lichtern genügte, um die Besucher in wunderbare Winterweihnachtsstimmung zu versetzen.

Die Künstler auf der Naturbühne und im Kurhaus taten ihr Übriges, um den Besuchern weihnachtliche Stimmung zu vermitteln. Dass auch die Künstler, die bereits mehrfach auf dem Weihnachtszauber zu erleben waren, wegen der milden Temperaturen irritiert waren, verrieten die Mitglieder von "The Golden Voices of Gospel". Der amerikanische Chor tourt derzeit durch Europa und machte neben großen Städten, wie Wien, Hamburg und Berlin, Station in Triberg. "Wir vermissen den Schnee", rief Referend Dwight Robson dem Publikum mit einem Augenzwinkern zu.

Das Programm bot an den beiden Tagen jede Menge Abwechslung. Stimmgewaltig präsentierten sich die "Van O. Ladies". Die drei Schwestern nahmen die Zuhörer mit auf einen heißen Ritt durch die Rock und Pop-Geschichte, dazwischen gab es immer wieder besinnliche Weihnachtsmomente.