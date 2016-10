Triberg Tagesseminar für Landfrauen in Obereschach

Triberg (rib). In Zusammenarbeit mit dem Bildungs- und Sozialwerk des Landfrauenverbandes Südbaden bietet der Landfrauenbezirk Villingen dieses Seminar an. Die Aufgabenvielfalt Familie, Haushalt, Beruf, Betrieb und Pflege und der Anspruch, alle Bereiche perfekt zu meistern, fordert ihren Preis. Der kann von Depressionen bis hin zum Burn-Out reichen. Das Seminar will sensibilisieren, Überlastung und erste Anzeichen von Depressionen und Burn-Out zu erkennen, bei sich selbst und bei Angehörigen. Es will Hilfestellung geben, vorzeitig aktiv zu werden, selbst helfen können und darüber informieren, wo es professionelle Hilfe gibt. Es findet am Donnerstag, 20. Oktober, in VS-Obereschach von 9.30 bis 16.30 Uhr statt und kostet zehn Euro. Umgehende Anmeldung erbeten bei der Hauptgeschäftsstelle Freiburg, Telefon 076/27133 500, Fax 0761/27133 501 oder E-Mail: landfrauenverband@lfvs.de.