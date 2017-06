In Gremmelsbach findet am Sonntag, 2. Juli, der Tag der Feuerwehr statt. Festbeginn ist ab 10 Uhr am Gerätehaus in der Dorfmitte. Die heimische Musik- und Trachtenkapelle unterhält von 12 bis 14 Uhr. Für ausreichend Verpflegung ist zudem gesorgt. Ab 14.30 Uhr wird darüber hinaus das neue Tanklöschfahrzeug TLF 4000 der Freiwilligen Feuerwehr Triberg vorgeführt. Im vergangenen Jahr durften die Besucher mit der Drehleiter in die Höhe fahren (Bild). Archivfoto: Feuerwehr