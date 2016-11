Triberg Stühlerücken beim Freundeskreis

Erfreulich fiel auch die letzte Bilanz des ehemaligen Rathaus-Mitarbeiters Dominik Pfundstein aus. Da er mittlerweile in der Nachbargemeinde arbeite, sei es schwierig, wenn er weiterhin die Kasse führe. Er übergab eine Kasse in Bestform. Bürgermeister Gallus Strobel betonte, dass die Städtepartnerschaft ohne den Freundeskreis und seine Aktivitäten nicht so leben würde, wie sie das zweifelsohne tut.

Er hatte ein Problem: Wie ehrt man einen Menschen, der bis hin zum Bundesverdienstkreuz schon alle Ehrungen hat? Eine Ehrenurkunde sei der letzte Ausweg gewesen. Dazu hatte Nikolaus Arnold eine weitere Urkunde im Gepäck: Rudolf Allgeier ist ab sofort Ehrenvorsitzender des Freundeskreises. Bei den anstehenden Wahlen wurde für den scheidenden Rudolf Allgeier Nikolaus Arnold ins Amt des Vorsitzenden gewählt. Auf Dominik Pfundstein als Kassierer folgt für zunächst ein Jahr Melanie Tutzschky. Sabine Kobek, bisher Schriftführerin, ist künftig stellvertretende Vorsitzende, ebenfalls zunächst für ein Jahr. Sabina Bernadic, Lehrerin am Schwarzwald-Gymnasium, wird Schriftführerin.