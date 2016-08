Triberg Stromschlag legt Kanalfernauge lahm

Raumschaft Triberg. Einen nicht ganz leichten Auftrag nehmen derzeit die Mitarbeiter des Ingenieurbüros Greiner in der Raumschaft wahr: Mit ihrer Spezialkamera suchen sie die Hauptsammler der Gemeinden des Gemeindeverwaltungsverbands Triberg, Schonach und Schönwald nach Schäden ab.

Fremdwassereinträge sind derzeit ein Thema, da diese die Arbeit der Verbandskläranlage erschwerten. "Manchmal ist es schwer, den Bürgern klarzumachen, wie wichtig es ist, eine gut funktionierende Abwasserentsorgung zu haben", klärte Michael Schneider vom Ingenieurbüro auf. Eine Sporthalle, die vier Millionen Euro kostet, könne jeder Politiker zeigen und rechtfertigen, verdeutlichte er seine Aussagen. Denn wenn man dieselbe Summe in die Kanalisation stecke, seien die schlicht aus den Augen.

Zunächst hatte Volker Röhl die Arbeiten geleitet, die am höchsten Punkt begonnen hatten, in Schönwald. Er war mit dem Verlauf bis zum "Unfall" sehr zufrieden, die Sammler seien in einem ausgezeichneten Zustand, wie er sagte. Da das Spülfahrzeug recht groß und schwer sei, könne es nicht jede Wiese direkt besuchen, machte er geltend. Dazu habe das Kamerafahrzeug ein weiteres Problem: Es ist nicht sehr geländegängig.