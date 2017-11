Triberg Strecke bleibt eine Woche lang dicht

Ursprünglich hätte die Sperrung bereits im September beginnen und sich über drei Wochen bis in den Oktober hinziehen sollen. Die Baumaßnahmen sind damals von DB Netz, einem Tochterunternehmen der Deutschen Bahn, wegen der Rheintalsperrung bei Rastatt vorerst ausgesetzt worden und müssen nun aber nachgeholt werden.

Streckenfahrplan informiert

Jedoch wird die Strecke nun nicht mehr so lange dicht sein, wie anfangs geplant. "DB Netz hat sich nun für nur eine Woche Vollsperrung entschieden", berichtet Schwarzwaldbahnmanager Dirk Andres auf Anfrage unserer Zeitung. Wenn alles glatt laufe, soll die Strecke seinen Angaben zufolge am Montag, 27. November wieder planmäßig befahren werden. Für Informationen hinsichtlich des Schienenersatzverkehrs für diesen Zeitraum wird ein Streckenfaltfahrplan herausgegeben, der derzeit noch in Arbeit ist aber pünktlich ausgeliefert wird.