Triberg Stolperfallen werden beseitigt

Eine Friedhofsbesucherin regte an, für dieses obere Urnengrabfeld eine weitere Wasserentnahmestelle zu schaffen. Manche Besucher hätten hierbei Probleme, die volle Gießkanne über die Treppe nach oben zu tragen. Die Mitglieder des Ortschaftsrates nahmen den Vorschlag an und dieser wird auch so an den Bauhof weitergegeben.