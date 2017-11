Triberg Steins Geschichten sorgen für Lacher

Nach dem Kuckuck-Prinzip (Keusch, unkeusch, christlich und dann wieder von vorn) sei die Reihenfolge seiner Geschichten aufgebaut. Anders sollte das in der Lesung des jüngsten Kulturmontags auch nicht werden, allerdings hatte er vorgehabt, seine Geschichten durch eine kleine Powerpoint-Präsentation zu untermalen. Jedoch ließ ihn dabei die Technik im Stich.

Dennoch, seine offenen Worte, mit denen er sich in erster Linie selbst ein wenig auf die Schippe nahm und die damaligen Werte karikierte, kamen beim Publikum gut an und sorgten für so manches verständiges Kopfnicken oder Kopfschütteln, in erster Linie aber immer wieder auch für Lacher.

Für eine seiner Geschichten suchte Stein intensiv nach einem Zeitzeugnis: Das Afrika-Sammelalbum von Sanella. Da seine Oma Frieda beim Lebensmittelgeschäft Vorbach gearbeitet hatte, gab es für so manches Stück Sanella zwei oder gar drei statt nur einem Sammelbild. Nun hatte er beinahe alle Bilder zusammen, das letzte allerdings ließ sich partout nicht auffinden. Doch mit dem Nachbarsjungen Klaus Endruschat schaffte er, das letzte Bild auch noch zu finden: Nummer 83, eine junge Frau, die "oben ohne" am Kochfeuer sitzt. Leider habe er es zur Sicherheit, in sein Rechenheft eingelegt, das er bei seiner Schulkameradin hinterließ, die seine Hausaufgaben für ihn machte. Renates Mutter fand diese vermeintlich unkeusche Karte, was letztlich dazu führte, dass Stein das Sammelalbum niemals füllen konnte, da künftig eine andere Margarine gekauft wurde.

"Luxuriöse" Toilette

Auch seine Zeit als Ministrant sei letztlich nicht von Erfolg gekrönt worden, erzählte Stein. Gescheitert sei er schließlich am "Zwölfe-Litte", nachdem er und einer seiner Freunde aus der Hintergasse dies einmal bereits um "Elfe" erledigten.

In der Zeit kurz nach dem Krieg habe man das Wort Hygiene nicht gekannt. Er habe jedoch das Glück gehabt, eine moderne Toilette mit Wasserspülung nutzen zu können, die man mit den Nachbarn teilte. Onkel August in der Schulstraße habe eine Doppelanlage mit dünnen Zwischenwänden besessen, da habe man die Geräusche des Nachbarn miterlebt. Das alles war jedoch verblasst, wenn der "Oberfäkalienrat" mit dem "Güllebumber", einem Wagen, der die Gülle aus den Tanks abpumpte, vorfuhr. Selbst der schlimme Gestank habe kein Kind der Hintergasse abgehalten, diesem "unglaublichen Vorgang" beizuwohnen, die Explosion freudig abzuwarten.

Schwein habe er auch gehabt: Beinahe sei er bei der Fütterung der Schweine des Hotels Wehrle auf der Badinsel im Schweinetrog gelandet. Viele weitere Höhepunkte aus der Kinder- und Jugendzeit hatte Stein parat – wie beispielsweise die erste Fahrt nach Paris, wo er auch "besondere" Damen in der Nähe von Moulin Rouge kennenlernte.

Lachsalven hört man ansonsten nicht so oft im Museum, doch die Geschichten von Stein sorgten gleich für Dutzende. Noch eine ganze Weile standen die Besucher mit Stein im Museumscafé zusammen und unterhielten sich über so manches pikante Detail aus der Hintergass’.