Triberg Steilhang über dem Sportplatz bereitet Sorgen

Und derzeit ruht alles, der Eingriff in die Natur wäre hier zu groß. Doch die Ortsverwaltung und der Sportverein geben nicht auf, Alternativen werden geprüft. In der jüngsten Ortschaftsratsitzung gab Ortsvorsteher Heinz Hettich diesen derzeitigen Sachstand bekannt. Nun befinden sich alle diesbezüglichen Unterlagen beim ersten Landesbeamten im Landratsamt zur Prüfung und Ausarbeitung anderer Möglichkeiten.

Sichtlich enttäuscht äußersten sich die Nußbacher Gremiumsmitglieder in der jüngsten Sitzung im Rathaus, besonders auch darüber, dass an anderen Orten auch größere Eingriffe in die Natur zu beobachten seien. Und an diesem Hang in der Ortsmitte direkt oberhalb des Sportplatzes gehe es auch nicht um Artenschutz.