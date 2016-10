Triberg Steigerung der Übernachtungszahl zu verzeichnen

In einem kurzen Rückblick ließ er das touristische Jahr Revue passieren, das mit dem fünften Triberger Schinkenfest und dem zweiten Trachtenumzug im strömenden Regen begonnen hatte. Ein Höhepunkt seien wieder einmal die Dampflokfahrten auf der Schwarzwaldbahn gewesen, die schon beinahe inflationär durchgeführt wurden mit dem Höhepunkt, den zweiten Schwarzwaldbahn-Tagen am Bahnhof. Eine intensive Urlaubssaison liege nun hinter dem Städtle, in der auffallend viele Gäste aus Nah- und Fernost da gewesen seien, insgesamt sei vor allem der Übernachtungstourismus erneut angestiegen.

Das Barockensemble der Wiener Symphoniker, mit dem es sogar ein Benefizkonzert im Kurhaus gegeben hatte, konnte mit dem letzten Teil der "Musica inflammata" erneut in der Wallfahrtskirche Glanzpunkte setzen. Zahlreiche Auftritte aller musikalischen Vereine der Stadt und seiner Teilorte rundeten die kulturelle Vielfalt der Stadt mit dem Wasserfall ab.

"Was erwartet der Gast von morgen?", fragte Arnold provokant in die Runde. Es seien vor allem zwei Dinge: Ein unverfälschtes, echtes Urlaubserlebnis mit Ursprünglichkeit, Echtheit und Wertevorstellungen, die mit dem Begriff Heimat verbunden seien, zugleich aber auch ein gewisses Maß an Individualität, wusste Arnold. Was früher eine intensive Arbeit gewesen sei, habe sich heute durch das Internet und die so genannten Sozialen Netzwerke deutlich vereinfacht. Durch das Online-Kaufverhalten und durch die sozialen Netze könne man heute schon im Vorfeld recht genau bestimmen, was der Gast im Urlaub von seiner Umgebung möchte. Aktivurlaub mit Wandern und Radfahren oder lieber der Genießer-Urlaub – all das könne heute festgestellt werden. Detaillierter brachte diese Dinge der Macher für die Stadt Triberg, Jens Becherer, der schon bei der Volksbank der Vorreiter in Sachen Soziale Netzwerke darstellte. Er habe die Wahl gehabt, in Berlin einen Vortrag zu halten oder in Triberg – "und hier versteht man mich wenigstens", erklärte er in breitem Dialekt. Beinahe jeder sei heute im Besitz eines Handys, die meisten hätten SMS abgehakt und seien per What’s App erreichbar. Dazu nutzten inzwischen schon viele Facebook, manch einer Twitter oder Instagram. Durch die social networks werde ein Urlaubskatalog als Printausgabe immer mehr in den Hintergrund rücken, zeigt er sich überzeugt.