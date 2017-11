Triberg Stark. Stärker. Realschule Triberg

Triberg. Prävention und Gesundheitsförderung: Aktuell rauscht es bei diesen Fachbegriffen in den Medien wieder gewaltig. In einer zunehmend komplexeren Welt und den mit ihr einhergehenden Risiken, wird der Ruf nach einer guten schulischen Vorbereitung auf ebendiese in der Gesellschaft lauter.

Was versteckt sich hinter diesen Begriffen? Und noch viel wichtiger: Können Schulen tatsächlich einen Beitrag dazu leisten? Die Realschule Triberg hat sich in den vergangenen Jahren intensiv mit diesen Fragen auseinandergesetzt und ein schulspezifisches Präventionskonzept entworfen.

Prävention und Gesundheitsförderung soll Kindern und Jugendlichen bei der Bewältigung altersspezifischer Entwicklungsaufgaben helfen, indem sogenannte Lebenskompetenzen gefördert und persönliche Schutzfaktoren gestärkt werden.