Triberg Stadt will den Bahnhof kaufen

"Ja", bestätigte Strobel auf Anfrage, "die Deutsche Bahn hat bereits auf der gesamten Strecke Karlsruhe – Basel die Bahnhöfe verkauft und anschließend die Teile, die sie für ihre Nutzung benötigt, wieder angemietet. Und seit einiger Zeit geschieht das gleiche entlang der Schwarzwaldbahn."

In Triberg, so der Bürgermeister, habe man der Stadt bestätigt, dass sie vorkaufsberechtigt sei. "Als die Bahn mit ihrem Ansinnen auf uns zukam, habe ich in nichtöffentlicher Sitzung mit dem Gemeinderat gesprochen und wir kamen überein, dass wir ein Angebot unterbreiten – was bereits geschehen ist. In der nächsten Woche bekomme ich Besuch von dem Verkaufsbeauftragten, dann werden wir über unser Angebot sprechen", nannte der Bürgermeister Termine.

"Wir haben ja mit der Dampflok, der Station 1 unseres Bahn-Erlebnispfades, dem Wasserfallexpress und mit unserem Bahnhofsfest vielfältige Interessen am Bahnhof, dazu ein sehr gutes Verhältnis mit dem Verkehrsbetrieb. Und da die Bahn anschließend die Räume und die Infrastruktur wieder mietet, kommen ja wieder Einkünfte – auch beispielsweise von der Firma Armbruster, die den Kiosk betreibt", rechnete er vor. Zudem könne man mit dem Erwerb die genannten städtischen Einrichtungen sicher erhalten, was nach Strobels Aussagen sehr nutzbringend sein könnte.