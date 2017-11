Triberg St. Martin in Triberg

In Triberg beginnt die Feier um 18.15 Uhr in der Stadtkirche, anschließend ist Martinsumzug zum Kurhaus. Er führt über Marktplatz, Schul- und Luisenstraße. Bei schlechtem Wetter sind die Feier und der Umzug nur in der Stadtkirche.

In Schonach startet der Kindergottesdienst um 17.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Urban. Dann führt der Martinsumzug in Begleitung der Jugendkapelle zur Schule, wo es Verpflegungsstände und Martinswecken gibt. Es wird eine Spendenaktion für den Tafelladen in Triberg veranstaltet. Bei schlechtem Wetter ist der Laternenzug in der Kirche.

In Schönwald geht die Martinsfeier um 18 Uhr im Kindergarten los, die Grundschüler sind zur Teilnahme eingeladen. Bei schlechtem Wetter wird die Feier auf Montag, 13. November, verschoben.