Triberg Sport und Sprachen stehen im Vordergrund

Mit dem Gesundheitskurs "Zumba" startet am Dienstag, 7. März, ein weiteres Angebot. Spaß und Sport werden hierbei vereint: Heiße lateinamerikanische Rhythmen regen die Fettverbrennung an und lassen den Schweiß fließen. Die spritzige Musik und die Freude am Tanzen lässt die Teilnehmer oft sogar ganz vergessen, dass sie gerade ein Work-out machen. Für den Kurs sind keine tänzerischen Vorkenntnisse erforderlich.

Französisch für Anfänger und Fortgeschrittene

Immer freitags heißt es von 10 bis 11 Uhr: "Yoga auf dem Stuhl". Bei diesem Kurs werden sanfte Übungen, hauptsächlich im Sitzen, durchgeführt. Er ist daher ideal für Menschen, die etwas für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden tun möchten, aber nicht mehr auf Matten üben oder längere Übungen im Stehen ausführen können.

Wer statt zu schwitzen lieber eine Sprache lernen möchte, ist beim Kurs "Französisch für den Urlaub" richtig. Dieser findet am Montag, 20. März, ab 18 Uhr im Fréjus-Raum des Kurhauses statt. Der anderthalbstündige Kurs ist ein Touristenkurs, eignet sich aber auch als Einstiegskurs für Anfänger in die französische Sprache. Im Mittelpunkt stehen Wortschatz, Redewendungen des Alltags und die wichtigsten Themenbereiche im Urlaub.

Wer bereits über Sprachkenntnisse verfügt, kann den Kurs "Petit déjeuner francais" besuchen, der am Dienstag, 21. März, von 9.30 bis 11 Uhr stattfindet.

Dieser spezielle Kurs richtet sich an Teilnehmer, die über Vorkenntnisse der französischen Sprache verfügen und diese in entspannter Atmosphäre aktivieren oder erweitern möchten. Beim Lesen französischer Lektüren mittleren Schwierigkeitsgrades werden Sprachfertigkeiten verbessert, grammatische Strukturen wiederholt und der Wortschatz erweitert.

Weitere Informationen: Kosten und Umfang der Kurse können bei der Volkshochschule Triberg erfragt werden. Dort erfolgt auch die Anmeldung. Ansprechpartner ist Janice Ketterer, Telefon 07722/95 32 52, E-Mail janice.ketterer@triberg.de.