Triberg Sport und Spaß rund um die Uhr

Triberg (bk). Gute Nachricht für alle Schwimmbegeisterten: Auch in diesem Jahr findet das beliebte 24-Stunden-Schwimmen im Triberger Waldsportbad statt. Der Startschuss fällt am Samstag, 15. Juli, um 14 Uhr. Ende ist am Sonntag, 16. Juli, um 14 Uhr.