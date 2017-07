Triberg Spannende Reise durch viele "Uhren-Jahrhunderte"

Hils lud zu einer spannenden Reise durch viele "Uhren-Jahrhunderte" ein. So erfuhren die Gäste bestimmt nicht alltägliche Informationen über den langen Weg von der Öllampenuhr, die ab dem 16. Jahrhundert in Mitteleuropa Verwendung fand, über die Sonnen-, Kerzen- und Sanduhr bis hin zu den heute üblichen Räderuhren.

In Zeitraffer vermittelte Hils in seinem über eineinhalbstündigen Vortrag einen perfekten Überblick über den technischen Fortschritt von den ersten Uhren mit Gewichten über die Zugfeder bis hin zu den heutigen batteriebetriebenen Quarzuhren.

"Anfang der 1970er Jahre veränderte sich die Uhrenproduktion dramatisch. Dank der Mikroelektronik drang die Quarztechnologie verstärkt in den Alltag vor. Der Firma Staiger aus St. Georgen gelang es, mit einer Kombination von bereits vorhandenen mechanischen Antriebssystemen und der neu entwickelten Mikroelektronik und einem Quarz, die erste kompakte und preiswerte Quarzuhr mit Batteriebetrieb für den Weltmarkt herzustellen", so Hils in seinem Vortrag.

Ein einfach gestaltetes Schaubild, welches die für die Herstellung einer Uhr unerlässlichen Komponenten (Energiespeicher, Räderwerk, Zeitgeber) aufzeigt, diente dem Redner als Leitfaden für seinen brillanten Vortrag. "Ich hatte immer gedacht, ich weiß das meiste über Uhren, doch heute habe ich noch einiges dazugelernt", schwärmte ein aus der Schweiz angereister Besucher gegenüber unserer Zeitung.

Der Referent bot an diesem Abend den Zuhörern einen außergewöhnlichen und lehrreichen "Studiengang", der keine Langeweile aufkommen ließ. Im, zum "Hörsaal" umfunktionierten Kurt-Niemuth-Raum des Museums, war es während Hils Vortrag mucksmäuschenstill. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können.

Nach seinen Ausführungen zeigte der Ingenieur im Ruhestand auch einige Uhren, die er als zusätzliches Anschauungsmaterial für das interessierte Publikum mitgebracht hatte. Zähringer bedankte sich abschließend bei Hils mit einer Flasche Wein und schwärmte von einem "besonderen Kulturmontag".

Viele der Gäste gesellten sich nach der Veranstaltung noch ins Café des Museums, wo bei Häppchen und Getränken mit dem Referenten noch längere Zeit ausgiebig über Uhren diskutiert wurde.