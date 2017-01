Triberg Spättlehansele steht im Mittelpunkt

Die Triberger Fasnet wirft ihre Schatten voraus. Das ist an den derzeit überall im Stadtgebiet laufenden Vorbereitungen ersichtlich.

Triberg. Eigentlich wird die "fünfte Jahreszeit" erst Ende Februar gefeiert. Sie wird in diesem Jahr mit dem "Wieberkaffee" am 22. Februar in der Zunftstube der Narrenzunft eingeläutet. Der Grund für die bereits schon jetzt in vollem Umfang laufenden Fastnachts-Aktivitäten in der Wasserfallstadt ist das große Landschaftstreffen 2017 der Vereinigung der Schwäbisch-Alemannischen Narrenzünfte. Der Aufwand für die Verantwortlichen der Zunft ist enorm, denn es gilt das Riesenspektakel, an welchem 33 Zünfte teilnehmen, bis ins Detail zu organisieren und auch kräftig die Werbetrommel zu rühren. Über eine eigens von der Narrenzunft für das Treffen eingerichtete Homepage können sich die Narren aus nah und fern über die Highlights dieser Veranstaltung informieren.

Unter anderem wurde bereits ein Hochglanzflyer verteilt, welcher bei den Bürgern auf sehr reges Interesse stößt. In seinem Grußwort weist Bürgermeisters Gallus Strobel auf die Fasnet hin, welche bereits seit 150 Jahren in Triberg ausgiebig gefeiert wird. "Die Begeisterung für die fünfte Jahreszeit ist ungebrochen. Vor allem unser Teufelsumzug am Schmutzige Dunschdig sorgt für großes Medienecho. Bei uns ist im wahrsten Sinne des Wortes der Teufel los", so der Rathauschef.