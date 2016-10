Triberg Songtexte, die das Leben schreibt

Seit zehn Jahren spielen und singen die Lehrerkollegen in ihrer Freizeit auf Kleinkunstbühnen, auf Folk-Festivals und auch auf großen Veranstaltungen, wie dem evangelischen Kirchentag in Stuttgart. Regelmäßig kommt die lustige Truppe auch in die Wasserfallstadt, um die Reha-Patienten in der Asklepios Klinik zu erfreuen.

Rund 70 Frauen und Männer, unter die sich einige Einheimische gemischt hatten, zeigten sich fasziniert von den flotten Melodien und sangen die fröhlichen und tiefsinnigen Refrains mit. Aus einem Repertoire von 50 Songs präsentierten die Liedermacher eine bunte Auswahl mit deutschen Texten. Nicht nur der schöne Schwarzwald wurde besungen, es gab auch ein Spottlied auf die Deutsche Bundesbahn und sogar die alemannische Sprache konnten die Zuhörer bei Mundart-Gesängen lernen.

"Das Leben macht die Lieder und wir schreiben sie nieder, wir malen mit euch Regenbogen in die Lüfte, die Welt braucht Stifte", klang es durch den Saal und das Publikum applaudierte dann auch begeistert.