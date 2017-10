Triberg (bk). Der Triberger Gemeinderat tagt wieder am Mittwoch, 11. Oktober, ab 18.30 Uhr im Robert-Gerwig-Tagungsraum im Triberger Kurhaus. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlicher Sitzung, die Jahresrechnung 2016 für den Hoheitsbereich und die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Tourismusbetriebe Triberg. Außerdem geht es am Mittwochabend erneut um die Sanierung der Grundschule der Wasserfallstadt: Hauptgebäude, Heizung und Sanitär. Ferner berät das Gremium über den Antrag zur Anbringung eines Werbebanners für das "Triberg-Land" am Gebäude in der Hauptstraße 48 durch die Dickmann Projektentwicklung und den Bauantrag zur Nutzungsänderung des Ladens in der Hauptstraße 38 in eine Shisha-Bar durch Afrim Qorraj. Nach Mitteilungen der Verwaltung haben die Ratsmitglieder und Bürger noch Gelegenheit, Fragen zu stellen.