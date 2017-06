Triberg Seuchen verhindern die Lokalschau

Triberg. Der Kleintierzuchtverein Triberg hatte zur Hauptversammlung eingeladen. Der Vorsitzende Martin Haas begrüßte die Mitglieder im Vereinsheim am Bahnhof.

Nicht ganz einfach war das Jahr für die Züchter gewesen. Denn die Vogelgrippe und die Kaninchen-Seuche RHD2 machten ihnen das Hobby schwer. Aus eben diesem Grund, so erläuterte Haas, musste auch die traditionelle Lokalschau abgesagt werden, was sich natürlich auch finanziell bemerkbar machte. Haas dankte an dieser Stelle den zahlreichen Spendern, die den Verein nach Absage der Lokalschau finanziell unterstützten. Er hoffte, dass es bald einheitliche Richtlinien für das Impfen der Tiere geben möge und so wieder etwas Ruhe in die ganze Sache komme.

Doch trotz RHD2 und Vogelgrippe konnten einige Schauen stattfinden und die Triberger Züchter holten etliche Preise auf Kreis-, Club- und Landesschauen nach Triberg, sowohl bei den Aktiven als auch in der Jugend. Auf dem Gelände des Züchterheims waren auch einige Arbeitseinsätze nötig, um dieses in Schuss zu halten.