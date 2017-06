Triberg "Setzen auf Vernunft der Fotografen"

Für die Bäder im Westen des Landkreises ist die Situation differenzierter. So spricht sich Jörg Frey, Bürgermeister von Schonach, ganz klar gegen ein Verbot aus. "Bei uns gibt es kein Fotoverbot. Ich meine, dass man nicht mit allen Trends und Modeerscheinungen mit- gehen sollte. In unserem Naturfreibad ist alles beim Alten. Wir gehen von der Vernunft unserer Besucher aus", so seine Aussage.

Nicht betroffen ist das Freibad Schönwald, das in diesem Jahr komplett umgebaut wird. Im Hallenbad der Gemeinde, so Hauptamtsleiter Andreas Herdner, sei "dieses Thema bei uns bisher (noch) überhaupt nicht aktuell." Er ist der Meinung, dass dieses Fotografierverbot hauptsächlich in Bädern von größeren Städten eingeführt wird. Im Umkreis habe er dazu noch nichts gehört. Er will es aber bei der nächsten Dienstbesprechung ansprechen.

Im Waldsportbad Triberg setzt man ebenfalls auf die Vernunft der Schwimmer. "Bisher gab es noch nie Probleme – und ich denke, unsere Besucher sind vernünftig genug, sich mit Leuten abzustimmen, bevor sie Bilder machen", klärt Schwimmmeister Lutz Lorbeer auf.

Im Furtwanger Verein Bregtalbad stehe das Verbot zwar in der Badeordnung, jedoch "setzen wir dabei in erster Linie auf die Vernunft der Fotografen", so der Vorsitzende Thomas Wolff. Fotos von Freunden und der Familie wolle man schließlich nicht verbieten.

Angela Klein, stellvertretende Hauptamtsleiterin von Vöhrenbach, sieht dabei "grundsätzlich kein Problem". Wer Fremde fotografiert, müsse sich sowieso die Zusage der Fotografierten holen. Daher sehe sie momentan keine Veranlassung dazu, dies zu ändern.