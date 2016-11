Triberg Sensationeller Staffellauf um Bürgermeister-Pokal

Kassierer Mike Mauscherning konnte durch die vielfältigen Einnahmen ein kleines Plus in der Kasse vermelden. Sein Sohn Fabio vermeldete für die Jugendkasse eine kleine Verbesserung. Allerdings seien sie in Planung einer Veranstaltung, die das Plus schnell ändern könnte. Als Vertreter der Stadt Triberg richtete Bernhard Fehrenbach die Grüße und den Dank des Bürgermeisters aus. Die Skizunft sei wichtig für die Stadt und stemme Veranstaltungen, die überregional bekannt seien.

Rolf Kürer wies auf die Veranstaltungen des kommenden Jahres hin: So wird der Staffellauf schon am 11. Januar durchgeführt. Die Rothausarena des Skiclubs Schönwald sei normal schneesicher. Wieder stattfinden werde die nunmehr 60. Winterfahrt vom 14. bis zum 16. Januar. Nachdem Zermatt in den vergangenen Jahren teuer geworden sei, gehe es wiederum nach Fis-Ladis. Erneut soll ein Anlauf zum Rennen am Rohrhardsberg genommen werden. Allerdings stünden einem offiziellen Rennen zu viele Vorschriften im Weg, also werde es als "Alpines Gaudi-Rennen" angekündigt. Eine Maiwanderung, das Skihüttenfest und der Wasserfalllauf seien auch geplant, allerdings noch ohne feste Termine.

Verdiente Mitglieder

Keine Wahlen, aber viele Ehrungen führten Jochen Kübler und Rolf Kürner durch. Dabei schaffte es Carl Cariboni auf ein halbes Jahrhundert. Für 40 Jahre wurden Traudel Blessing, Gudrun Heim, Markus Cariboni, Hildegard Joos, Martin Maier, Stefanie Ruf, Renate Groß und die gesamte Familie Kammerer, angefangen bei Wolfgang Kammerer, geehrt. Seine Frau Sigrid, Sohn Peter Kammerer und die Töchter Carmen Hüther und Petra Reißle waren alle vor 40 Jahren in die Skizunft eingetreten. Kübler gestand, eine Ehrung schon vorher durchgeführt zu haben. Der Kölner Thomas Kurz bleibe auch nach 25 Jahren dem Verein treu. Ihm habe er gemeinsam mit zwei Familien die Ehrung bereits überbracht – und dabei ein tolles Wochenende in Köln verbracht.