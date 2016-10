Triberg Senioren lagen ihr stets am Herzen

Alleine musste die am 29. März 1933 geborene Frau drei Kinder großziehen, dennoch engagierte sie sich schon in jungen Jahren in vielerlei Hinsicht. Zunächst war sie begeistertes Mitglied der Naturfreunde, später ging dieses Engagement in den Schwarzwaldverein über. Wanderungen gehörten zu ihrem Lebenselixier. Sie war auch ein ausgesprochener Fan der heimischen Frauenfasnet.

Schon sehr früh begann sie mit Gymnastik – gut für Körper und Geist. Zunächst für sich selbst, doch schon bald machte sie als Übungsleiterin bei verschiedenen Gruppen von sich reden. So betreute sie länger als 25 Jahre eine Senioren-Gymnastikgruppe in Nußbach, aber auch eine Frauen-Gymnastikgruppe, die noch heute aktiv ist. Viele Jahrzehnte hielt sie sich als Übungsleiterin furch Fortbildung auf dem Laufenden.

Ein Herzensanliegen war ihr die Arbeit bei der Triberger Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes. Mehr als 50 Jahre lang war sie mit ihrer warmherzigen, aber bestimmten Art ruhender Pol und Fels in der Brandung bei den Blutspende-Aktionen, aber auch beim DRK betreute sie eine Senioren-Gymnastikgruppe, die sie schweren Herzens im Dezember 2013 aufgab, weil der Nachwuchs fehlte.