Triberg Seit 20 Jahren im Gremium dabei

Beide langjährigen Kommunalpolitiker wurden mit einer Ehrung seitens des Städtetages bedacht, dazu richtete die Stadtverwaltung einen kleinen Sektempfang aus. Klaus Wangler wurde erstmals am 26. August 1996 in den Gemeinderat der Stadt gewählt. Er wurde 1999, 2004, 2009 und 2014 erneut gewählt und gehört somit dem Gremium ununterbrochen seit 20 Jahren an. Seit September 1998 ist er Fraktionssprecher der Christdemokraten. "Natürlich ist das mit viel Arbeit verbunden und wir haben nicht nur fröhliche Zeiten erlebt", konstatierte er. Dennoch blicke er gerne zurück auf die lange Zeit. "Es war eine erbauliche Zeit, die mir viel gegeben hat", betonte er.

Etwas anders verlief das bei Friedhelm Weber. Er kam als Nachrücker für Liane Pfau am 24. Juni 1991 in den Gemeinderat der Stadt. Und schied am 12. Juni 1994 aus. Am 24. Oktober 1999 wurde Weber erneut gewählt, seither wurde er ebenfalls 2004, 2009 und 2014 wieder gewählt. Seit dem 22. Juli 2009 ist er zugleich dritter Bürgermeister-Stellvertreter. "Als dritter Sprecher kann man sich meist nur anschließen", räumte er ein. Tragisch finde er, dass die Sache mit der offenen Jugendarbeit nicht zur Zufriedenheit seiner Fraktion gelaufen sei. Er sei der Meinung, dass man mehr Kontakt zur Bevölkerung pflegen sollte. "Ich wünsche mir, dass wir viele Dinge mehr in der Öffentlichkeit diskutieren würden", nannte er Zukunftsgedanken.