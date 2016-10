Triberg Scotland Yard überführt den Mörder

Triberg. Zunächst aber hieß es, zur britischen Nationalhymne aufzustehen und die Hand ans Herz zu legen. Der dominant auftretende Chefinspektor Watson von Scotland Yard und sein auf Weisung wartender Constabler Hardwood verteilten an die Anwesenden schriftliche Unterlagen. Mit diesen sollte es gelingen, den Mörder von Lord Jeremiah Highgrove zu erraten. Der 63-Jährige hatte es aus bescheidenen Verhältnissen durch Investitionen in der Rüstungsindustrie zu beträchtlichem Wohlstand gebracht. Die Waffen testete er am eigenen Schießstand.

Nach der Teilnahme an den Flandern-Feldzügen entdeckte er die Liebe zur Malerei und baute deshalb den Schießstand zum Atelier um. Gerade als er an seiner Staffelei stand, wurde er ermordet. Verdächtigt wurden die beiden Söhne Geoffrey und Archibald, die uneheliche Tochter Olivia Oakleabe sowie die Geliebte Geraldine Fitzgerald. Die Schauspieler wählten im Saal die Mitwirkenden aus, steckten diese in passende Kleider und übergeben ihnen Requisiten.

An den Tischen wird fleißig diskutiert