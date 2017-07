Triberg Schwerpunkt im Beerdigungsdienst

Erfahrungen sammelte sie während des berufspraktischen Jahres in der Seelsorgeeinheit Haslach im Kinzigtal. Nach ihrer Beauftragung wird sie in "Maria in der Tanne" in der Raumschaft Triberg bleiben, wo sie ihren Schwerpunkt auf den Beerdigungsdienst legt. "Ich möchte künftig noch intensiver mit Trauernden zusammenarbeiten und sie auf ihrem Weg der Trauer begleiten", so Birgit Antonie Kurzbach. So hat sie bereits ein Trauercafé aufgebaut und bietet den Angehörigen auch nach der Beerdigung eine Anlaufstelle.

Eine Herausforderung sieht sie vor allem in der schwindenden Zahl der Gläubigen. So ist es ihr "ein Anliegen, den Menschen zu zeigen, dass wir als Kirche dennoch präsent sind und dass die Kirche ein Ort ist, wo sie sich angenommen und willkommen fühlen dürfen." Ihr persönliches Leitwort ist Psalm 32,8: "Ich unterweise dich und zeige dir den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten; über dir wacht mein Auge." Aus ihm schöpft Kurzbach Kraft und Hoffnung, die sie an ihre Mitmenschen weitergeben möchte.

Anlässlich der Beauftragung von Gemeindereferentin Birgit Kurzbach lädt die Kirchengemeinde "Maria in der Tanne" am Sonntag, 9. Juli, nach der heiligen Messe, mitgestaltet vom Familienchor, in der Triberger Stadtkirche ab 10.15 Uhr zum Sektempfang auf dem Kirchplatz ein. Bei schlechtem Wetter findet der Empfang im großen Pfarrsaal statt.

Gemeindereferentinnen sind hauptamtliche Mitarbeiterinnen in katholischen Pfarreien der Erzdiözese Freiburg. Sie haben eine mehrjährige theologische und gemeindepraktische Ausbildung absolviert und arbeiten im Seelsorgeteam einer Gemeinde.

Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem die Sakramentenkatechese (etwa die Vorbereitung auf die Erstkommunion oder die Firmung), die Leitung von Wortgottesfeiern, Andachten und Beerdigungen, die Begleitung verschiedener Gruppen sowie der Religionsunterricht an Grund-, Real- und Werkrealschulen.

Ihre Beauftragung haben die neuen Gemeindereferentinnen in diesem Jahr unter das Leitwort "Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt." (Joh 15,16) gestellt.