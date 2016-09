Triberg Schwarzwaldbahn unter Volldampf

"Wir wollen nicht die Kluftingers des Schwarzwalds werden", betonen die beiden Autoren im Gespräch mit unserer Zeitung. Vielmehr stehe die Genialität Gerwigs im Mittelpunkt der Betrachtungen, zugleich würdigen sie den Mann in einer nie erschienenen kriminalistischen Form. Hatte doch der Bau dieser Eisenbahnlinie mit ihrer Fertigstellung 1873 einen entscheidenden Einfluss auf diese Region.

Es gelang den Autoren ein wirklichkeitsnahes Bild vom Leben und Arbeiten des Ingenieurs mit dem Schwerpunkt 1871 bis 1873 zu zeichnen. Sie hielten sich eng an die überlieferten Daten und Fakten, obwohl ein Großteil der Unterlagen zu Gerwig 1942 bei einem Luftangriff in der Landesbibliothek von Karlsruhe verbrannten.

Fündig wurden die Autoren im Privatarchiv des Tribergers Werner Oppelt. Darin vor allem die Nachforschungen von Albert Kuntzemüller, die er in seinem Buch ›Robert Gerwig‹ 1949 im Freiburger Verlag von Erwin Burda veröffentlichte. Die Einblicke dieses Autors in die Archive von Luzern und Bern der Schweizerischen Bundesbahnen und dem Eidgenössischen Bundesarchiv lieferten Hintergrundmaterial zu Gerwigs Tätigkeit als Oberingenieur der Gotthardbahn. Stein interviewte dazu sogar noch Nachkommen der damaligen italienischen Bauarbeiter und der Triberger Schwarzwaldbahn-Experte Armin Kienzler lieferte neben fundiertem Fachwissen auch einige historische Fotos.

Schlussendlich tritt dann noch ein weiterer Triberger in Erscheinung: Für das Titelbild konnte man Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold gewinnen.

Diesen hatte einst der aus Gremmelsbach stammende Fotograf Michael Kienzler für das begleitende Buch zum im Jahr 2010 im Triberger Kurhaus aufgeführten Musical "Gerwig" in der Uniform eines Schaffners der Großherzoglich Badischen Eisenbahn abgelichtet. Das Musical stammt aus der Feder von Rolf "Royce" Langenbach und Peter Bruker.

Gerade für Eisenbahnfreunde ist der etwas andere Krimi ein sehr lesenswertes Buch, das zur Überbrückung langer Wartezeiten bei den Verlagen in einer vorerst kleineren Auflage im Selbstverlag Dieter Steins erschienen ist. "Mein erstes Buch mit ISBN-Nummer", schmunzelt Stein.

Erhältlich ist das Buch in der Triberger Buchhandlung Schönenberger, per E-Mail unter volldampfschwarzwaldbahn@t-online.de sowie selbstredend bei den Schwarzwaldbahntagen am kommenden Wochenende beim Triberger Bahnhof.