Triberg Schwarzwaldbahn unter Volldampf

TribergWieder einmal hat er zugeschlagen als Autor, allerdings ist er diesmal eher in zweiter Reihe: Dieter Stein tritt als Co-Autor des bekannten Krimi-Autors Ernst Obermaier auf. Mit dem Historienkrimi "Volldampf Schwarzwaldbahn" um deren Erbauer Robert Gerwig treffen die Beiden den Nerv dieser Tage, denn rechtzeitig zu den Schwarzwaldbahntagen am kommenden Wochenende stellten sie nun den Krimi im holzgeschnitzten Triberger Rathaussaal vor. Obermaiers letzter Krimi "Wer mordet schon im Schwarzwald" stieß auf eine sehr gute Resonanz, daher sei er geradezu versessen gewesen, einen weiteren Krimi in die Region Triberg zu platzieren, erzählt Obermaier. Doch da er sich ausgerechnet die Zeit um den Bau der Schwarzwaldbahn auserkoren hatte, suchte er einen Co-Autor, der ihm mit dem Lokal- und Zeitkolorit auf die Sprünge helfen sollte. Hier stieß er auf den Triberger Heimatschriftsteller, Lebenskünstler und Hintergässler Dieter Stein, den er allerdings zunächst überreden musste."Wir wollen nicht die Kluftingers des Schwarzwalds werden", betonen die beiden Autoren. Vielmehr stehe die Genialität Gerwigs im Mittelpunkt der Betrachtungen, zugleich würdigen sie den Mann in einer nie erschienenen kriminalistischen Form. Hatte doch der Bau dieser Eisenbahnlinie mit ihrer Fertigstellung 1873 einen entscheidenden Einfluss auf diese Region.