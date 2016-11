Triberg Schulstreiche auf der Kinoleinwand

Zusammen drückten die heute gestandenen Frauen und Männer die Schulbank in Triberg. Damals gab es noch die Volksschule. Heute sind die Pennäler von damals 60 Lenze jung.

An der Lust zum Schabernack und dem Ideenreichtum aus der Teenagerzeit scheint sich nicht viel geändert zu haben. Ansonsten wäre kein derart kreatives Programm zustande gekommen. Alle fünf Jahre treffen sich die 56-er, und das seit einem viertel Jahrhundert. Der erste Abend wurde in der Bar des Hotels "Wehrle" bei Schulkamerad Günther Möckesch in lockerer Runde genossen.

Am Samstagvormittag wurde die Gruppe dann ins Triberger Kino gebeten. "Im Kino sind wir mit Sekt empfangen worden", berichtet Susanne Günter begeistert.