Triberg Schulsanierung kommt voran

Der Gemeinderat ermächtigte in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause Bürgermeister Gallus Strobel, die Aufträge für Heizungs- und Sanitärarbeiten in den Obergeschossen der Grund- und Hauptschule und für die Behindertentoilette im Flachbau an den günstigsten Anbieter zu vergeben.