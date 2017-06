Triberg Schüler üben im Labor

Die Expedition N – Nachhaltigkeit für Baden-Württemberg – ist von Dienstag, 4., bis Donnerstag, 6. Juli, in Triberg zu Gast. Das Expeditionsmobil ist am Dienstag von 9.20 bis 9.40 Uhr, am Mittwoch von 9.20 bis 10.25 Uhr und von 13.50 bis 15.25 Uhr für die Öffentlichkeit geöffnet und kann von Interessierten auf eigene Faust erkundet werden. Im Obergeschoss des Ausstellungsfahrzeugs regt das "Nachhaltigkeitskino" mit aufschlussreichen Filmen zum Umwelt- und Klimaschutz, aber auch zu den vielfältigen Facetten der Nachhaltigkeit zum Nachdenken und Umdenken an.

Ein Vortrag informiert am Dienstag von 8.20 bis 9.20 Uhr im Schulgebäude über das Thema "Nachhaltigkeit – Was ist das eigentlich?". Geführte Ausstellungsrundgänge und "Energieforschungs"-Experimente für angemeldete Schülergruppen ergänzen das Programm.

"Bereits 2016 besuchten wir mit Schülern das Expeditionsmobil in Donaueschingen. Bei den Schülern konnte damit große Begeisterung an praktischen Erlebnissen zum Thema erneuerbare Energien gesteigert werden. Wir freuen uns, die Neugierde der Schüler mit dem aktuellen Thema "Nachhaltigkeit" weiter zu wecken, indem sie im Expeditionsmobil an Praktika teilnehmen können – so selbst zu jungen Forschern werden", erklärt Sabrina Stock vom Gymnasium.