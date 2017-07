Triberg Schüler setzen sich mit Europa auseinander

Triberg/St.Georgen/VS-Villingen. "In Vielfalt geeint – Europa zwischen Tradition und Moderne"" lautete das Motto des 64. Europäischen Wettbewerbes für kreative Schüler. Die Werke der Schüler aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis sind derzeit im Foyer des Landratsamtes in Villingen zu sehen. Im Beisein von Schulpräsident Thomas Hecht nahm ein sehr überschaubares Häuflein Schüler an der Vernissage mit Preisverleihung teil.

Zählte man im vergangenen Jahr noch 159 Teilnehmer, so waren es in diesem Jahr mit 54 nur etwas mehr als ein Drittel, das die Aussage von Landrat Sven Hinterseh, dass diesmal landesweit so viele Schüler teilnahmen wie noch nie, ad absurdum führte. Hinzu kam, dass außer der Steppach-Grundschule Villingen und der Realschule Triberg keine weitere der insgesamt sechs Schulen ihre Preisträger entsendet hatte.

Hinterseh lobte die Schüler, die ihre Gedanken zu Europa in unruhigen Zeiten in Bildsprache ausgedrückt haben und dafür 50 Orts- und vier Landespreise erhielten. Anna Kipfmüller, Jennifer Michelle Merah und Laura Wälde von der Steppachschule sowie Maximilien Vogt von der Förderschule St. Georgen waren die Landespreis-Gewinner, wobei Jennifer und Laura ihre Bilder auch der Bundes-Jury hatten vorstellen dürfen.