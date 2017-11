Triberg Schüler schnuppern im Traumberuf

Doch an einem Nachmittag geht es tatsächlich in den Wald, zusammen mit den derzeit anwesenden Forstwirts-Azubis des Ausbildungszentrums, das von Holger Knauß geleitet wird. Der Leiter des Ausbildungszentrums ist nicht nur Forstmeister, er hat sich zum Forsttechniker weiter gebildet, arbeitet aber sehr gern mit jungen Leuten zusammen. Er meint, die beiden Realschüler seien ihm recht, "die wissen einfach, wie und wo man anpackt, weil sie es wahrscheinlich von daheim gewöhnt sind", freute er sich über Philipp und Sebastian. "Wir nehmen hier aber auch gute Hauptschüler", ergänzt er: "Denn heute wird von unseren künftigen Forstwirten vor allem in der Schule ganz schön viel gefordert", sagt Knauß weiter. "Es macht richtig Spaß hier und ist mal eine echte Abwechslung von der Schule", erzählen die beiden Schüler. Für sie ist das Praktikum keine Spaßveranstaltung. Sie tendieren schon in diese Richtung – und jetzt erst recht nach den ersten Tagen im Praktikum.

In eine ganz andere Richtung zieht es Anna Jäkle. Sie hat in ihrer sportlichen Laufbahn in Sachen Nordische Kombination festgestellt, wie wichtig der Einsatz von Physiotherapeuten im Sport ist.

Das hat sie dazu bewogen, ihr Praktikum bei der Physiotherapiepraxis Burger in Schonach zu machen – dort erlebt sie, unterstützt und angeleitet von der erfahrenen Therapeutin Carolin Dorer, alle Facetten des Berufes bis hin zur Sporttherapie mit Geräten. Ihre Intention liegt darauf, nach dem Realschulabschluss am SKIF weiter zu machen und zumindest die Fachhochschulreife abzulegen. Danach böte sich ein Physiotherapie-Studium an der Hochschule Furtwangen an, hat sie inzwischen herausgefunden.

Und dann ist da noch Loris Velten. Er fällt schon immer mal etwas aus dem Rahmen. Zum Beispiel, wenn er mit Vater und Opa zum Angeln geht. Nun auch mit seinem Berufswunsch. Im Beruf "Brauer und Mälzer" schnuppert er derzeit in Hornberg bei der Familienbrauerei Ketterer. Nachdem er zunächst in der Bier-Abfüllung erste Kontakte mit dem Beruf erhielt, ging es gemeinsam mit den Azubis dorthin, wo das Bier entsteht, im Sudhaus. "Ich habe im vergangenen Jahr bei einem MuM-Praktikum in einer Gaststätte auch bedient – da hat mich Bier irgendwie fasziniert", plauderte Loris im Gespräch mit unserer Zeitung aus. Und da habe er das Praktikum bei Ketterer angestrebt. "Die nehmen pro Jahr nur einen Auszubildenden, ich könnte mir vorstellen, hier anzufangen", schmunzelte er.