Triberg Schüler diskutieren mit Finanzminister

In seiner Begrüßungsrede bezeichnete der Hornberger Bürgermeister, Siegfried Scheffold, die Schüler als "Zukunft Europas". Höhepunkt des Symposium war der Vortrag von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Er ging in seiner Rede der Frage nach "was uns in Europa zusammenhält, wenn wir nicht über Geld reden".

Er betonte in seiner Rede besonders die Wertegemeinschaft und die seit Jahrhunderten bestehende Vielfalt, die Europa verbinde. Europas Zukunft sah er dabei trotz aktueller Krisen durchaus positiv, gerade weil sich in der Vergangenheit die Staaten nach Krisen immer wieder zusammengefunden hätten.

Im Vorfeld hatte sich der Finanzminister dazu bereit erklärt, seine Rede im Anschluss an seine Ausführungen mit den Schülern zu diskutieren, sodass diese eine Reihe von Fragen, die sie im Unterricht vorbereitet hatten, stellen konnten.

Brexit und Zinsniveau beschäftigen die Schüler des Gymnasiums

Die erste Frage des Schülers Felix Kaufmann zielte auf den bevorstehenden Brexit, eine der von Schäuble genannten Krisen, mit denen sich die EU derzeit befassen muss. Er wollte wissen, welche wirtschaftlichen Auswirkungen für Großbritannien hier zu erwarten seien.

Josephine Burger fragte, inwiefern sich das niedrige Zinsniveau auf zukünftige Altersarmut auswirke und Moritz Hieske bat Schäuble um seine Meinung hinsichtlich der aktuellen Sicherheitsbedrohungen durch den Terrorismus in der EU.

Für die Schüler war die Teilnahme am Symposium das erste Mal, dass sie mit einem führenden Politiker ins Gespräch kommen konnten. Entsprechend begeistert zeigten sie sich im Nachhinein. "Es war interessant und bereichernd, Schäubles Ausführungen zu hören und hinterher die Möglichkeit zu haben, ihm dazu Fragen zu stellen", so Felix Kaufmann nach der Veranstaltung.