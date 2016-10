Triberg Schüler diskutieren mit Finanzminister

Triberg. Eine Gruppe aus Oberstufenschülern des Schwarzwald-Gymnasiums Triberg besuchte kürzlich das Hausenstein-Symposium in Hornberg. Die alle zwei Jahre stattfindende Veranstaltung stand in diesem Jahr unter dem Thema "Den europäischen Gedanken lebendig erhalten!" – ein Thema, das die über 20 Schüler der Neigungskurse Gemeinschaftskunde und Geschichte in ihrer Schulzeit schon länger begleitet hatte. Das Symposium war von den Schülern zudem gemeinsam mit ihren Lehrern intensiv inhaltlich vorbereitet worden. Neben den Triberger Schülern war auch eine Gruppe aus Durmersheim anwesend. In seiner Begrüßungsrede bezeichnete der Hornberger Bürgermeister, Siegfried Scheffold, die Schüler als "Zukunft Europas". Höhepunkt des Symposium war der Vortrag von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Er ging in seiner Rede der Frage nach "was uns in Europa zusammenhält, wenn wir nicht über Geld reden". Er betonte besonders die Wertegemeinschaft und die seit Jahrhunderten bestehende Vielfalt, die Europa verbinde. Europas Zukunft sah er dabei trotz aktueller Krisen durchaus positiv, gerade weil sich in der Vergangenheit die Staaten nach Krisen immer wieder zusammengefunden hätten.