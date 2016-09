Triberg Schnuppertreff lockt Neue

Triberg. Doch so manchen Programmpunkt im Kinderferienprogramm konnte Gamper nur kurz oder gar nicht besuchen. Vor allem dienstags und donnerstags musste sie sich frühzeitig ausklinken: Sie hatte "Schnuppertage" im Jugendhaus angekündigt.

"Wenn auch nur ein neues Kind oder ein neuer Jugendlicher kommt, ist das ein Erfolg. Denn viele schrecken erst mal davor zurück, aus Angst vor dem Unbekannten, auch die Eltern", betonte sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Daher habe sie bewusst den Titel "Schnuppertage" gewählt in der Broschüre des Kinderferienprogramms, das auch die Eltern in die Finger bekamen. "Die könnten ihre Kinder im entsprechenden Alter ermutigen, den Jugendraum zu besuchen. Ob sie dann auch kommen, steht auf einem anderen Blatt", stellte sie fest.

Der Teenie-Treff, der anders als der Name dies vermuten ließe, für Kinder zwischen zehn und 13 Jahren offen steht, hatte sich in den vergangenen Monaten zusehends geleert, die Mädels und Jungs kamen in das Alter, in dem sie den "offenen Treff" für 13- bis 18-Jährige besuchen dürfen.