Triberg Schnupperstunde zur Orientierung

Mit ihrem qualifizierten Fachunterricht legt die Jugendmusikschule (JMS) die Grundlage für eine lebenslange Beschäftigung mit Musik. Um die Kinder optimal zu fördern, ist ein möglichst früher Eintritt in den Instrumentalunterricht wünschenswert. Aber auch für ältere Jugendliche und Erwachsene sind Anmeldungen möglich. Die JMS stellt kostengünstige Leihinstrumente auch in Kindergrößen zur Verfügung. Wer sich bis Oktober für ein Streichinstrument anmeldet, bekommt für die Dauer von einem Jahr kostenlos ein Streichinstrument ausgeliehen (Geige, Cello, Kontrabass).

Der Unterricht beginnt für Kinder ab dem Alter von 18 Monaten mit dem Musikgarten. Für Kinder ab vier Jahren wird die Musikalische Früherziehung angeboten, für Kinder ab fünf Jahren auch Instrumentale Früherziehung mit der Blockflöte oder der Ukulele. Das Angebot der Jugendmusikschule umfasst außerdem auch Klavier, Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, Harfe, Gesang und Stimmbildung, Querflöte, Oboe, Klarinette, Saxofon, Fagott, Waldhorn, Trompete, Tenorhorn, Posaune, Schlagzeug und Pauken, Konzertgitarre, Mandoline, E-Gitarre, E-Bass, Keyboard, Akkordeon, Tuba und Jazz-Klavier.

Anmeldungen sind auch für die Kinderchöre in St. Georgen, Schonach und Furtwangen möglich. Viele Kinder aus den Musikvereinen werden in der Musikschule ausgebildet. Für die mit der Musikschule kooperierenden Vereine sind ebenfalls Anmeldungen möglich. Anfragen sich an die Geschäftsstelle der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen zu richten.