Vor rund 15 Jahren hatte es der damalige Chef der Narrenzunft Triberg, Theo Hirt, eingeführt, weil man in Triberg Klagen gehört habe, dass im November nicht sehr viel geboten sei: Das nun schon traditionelle Schlachtplattenessen in der Zunftstube zieht mittlerweile rund 200 "Hungrige" an. In der Küche stehen dabei Mitglieder der Zunft. Unser Bild zeigt die Küchencrew mit dem stellvertretenden Vorsitzenden Sven Ketterer, Lara mit Vater und Narrenchef Volker Fleig, dem Narrenpolizisten Rainer Buderath sowie den Oberteufeln Sabine Wagenseil und Armin Effinger. Foto: Kommert