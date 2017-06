Triberg. Das zweitägige Triberger Schinkenfest mit Flohmarkt, Genuss und viel Musik startet am Samstag, 24. Juni, um 10 Uhr. Die Band "Silbertaler" unterhält im Festzelt beim Kurhaus ab 20 Uhr . Am Sonntag, 25. Juni, ist ein Trachtengottesdienst in der Stadtkirche ab 10.15 Uhr. Der große Trachtenumzug durch Triberg geht um 14 Uhr los.