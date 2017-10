Raumschaft Triberg. Die zweite Schadstoffsammlung für private Haushalte in diesem Jahr erfolgt in der Raumschaft Triberg am Mittwoch, 11. Oktober. Das Schadstoffmobil fährt folgende Sammelstellen an: 8 bis 9.30 Uhr Rathaus in Schönwald, 9.45 bis 11.15 Uhr Bauhof in Schonach, 12 bis 14 Uhr Buswendeplatte Bahnhofstraße in Triberg und 14.30 bis 15.30 Uhr Platz bei der Kirche in Nußbach.