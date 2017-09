Triberg Sardinen am Haken als Delikatesse

Doch kurz vor dem Beginn der Schonzeit für die Forelle schienen die Fische nicht wirklich hungrig zu sein – oder teilweise schlau genug, die Köder ganz dezent ohne Biss vom Haken zu lösen. Das war zu einem guten Teil Brotteig, da am See trotz des Verbotes die Enten mit Brot oder Brötchen gefüttert werden, also ist das auch gewohntes Futter für die Fische.

In diesem Jahr entschieden sich Jens und Dirk Otto für Sardinen (am Stück oder in Scheiben), was zumindest am Anfang zu einigen Bissen führte. Auf vegetarisch veranlagte Fische setzte Markus Nagler, der sich mit Mais versuchte. Auf eine Art Burger setzte dagegen Thomas Otto: Wurm und Teig.

"Es wäre nicht das erste Mal, dass einer noch kurz vor Schluss ein ganz dickes Ding rausholt. Und es ist sicher, dass im Bergsee richtig kapitale Karpfen mit zwanzig Pfund Gewicht drin sind", erinnerte der Vorsitzende.