Triberg Säge- und Hobelwerk Finkbeiner feiert Erfolge

Dabei sparte er nicht mit Lob und Dank für ein arbeitsreiches und von Rekorden geprägtes Jahr. Trotz einem saisonbedingt verhaltenen Jahresauftakt konnte bereits im April die Monatseinschnittleistung auf über 19 000 Festmeter angehoben werden. Nach seiner Prognose wird der Gesamteinschnitt an Rundholz von Fichte und Tanne in diesem Jahr zum ersten Mal in der Firmengeschichte die 200 000 Festmeter Grenze überschreiten.

"Wir haben eine Leistungssteigerung von zehn Prozent geschafft. Es wurden dieses Jahr 18 500 Festmeter mehr eingeschnitten als 2015, was circa 10 000 Kubikmeter Schnittholz entspricht", sagte Andreas Finkbeiner. Er hob die Arbeitsleistung der einzelnen Abteilungen in besonderer Weise hervor. Die Bereitschaft, zusätzlich auch an Samstagen zu arbeiten, wurde von ihm anerkennend gewürdigt.

Die vor zwei Jahren getätigte Großinvestition in das neue Heizkraftwerk und Trocknungsanlagen erforderte in diesem Jahr eine weitere Maschinenanschaffung. Durch den erhöhten Anfall an getrocknetem Schnittholz wurde zur weiteren innerbetrieblichen Effizienzsteigerung eine mit modernster Computersteuerung ausgestattete Umstapelanlage installiert. Seit vier Wochen ist diese erfolgreich in Betrieb und bereits schon gut ausgelastet.