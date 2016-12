Triberg (spr). Zwischen Showbühnen und Glühweinständen, an denen sich die Besucher vergnügen und aufwärmen können, finden sich auf dem weitläufigen Areal rund um die Triberger Wasserfälle auch kleine Oasen der Ruhe. So können Besucher beispielsweise in einer Krippe Esel und Schafe streicheln. Yorkshireterrierrüde Robert schloss dort Freundschaft mit dem sanften Esel, der in seinem Stall geduldig die Streicheleinheiten von Händen über sich ergehen lässt. "Normalerweise ist Robert eher ängstlich und zurückhaltend", wunderten sich seine Besitzer über diese innige Freundschaft zwischen Hund und Esel.